Jörg Linke in Bad Rappenau

Seit vielen Jahren widmet sich der Jazz-Musiker Jörg Linke dem »Straight-Ahead-Jazz« und begeistert mit seinem Können am Tenorsaxophon seine Zuhörer. Dabei bleibt er seinem Motto treu “Jazz ist nicht was du tust, sondern wie du es tust.” Freunde des Jazz dürfen sich bekannten und weniger bekannten Songs freuen, die Linke mit der »Jörg Linke Jazz Group« bestehend aus Frank Eberle am Piano, Johannes Schaedlich am Kontrabass und Hans Fickelscher am Schlagzeug aufführen wird.

Jazzkonzert mit Jörg Linke, Sa. 29. April, 19:30 Uhr, Wasserschloss, Bad Rappenau,

www.badrappenau.de