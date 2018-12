Jürgen von der Lippe: "Voll fett"

Am Sonntag, 9. Dezember trat Jürgen von der Lippe in der Alten Mälzerei in Mosbach auf und bewies eindrucksvoll, dass das Alter keine Auswirkungen auf Vitalität und Energie haben muss.

Im Juni diesen Jahres feierte Jürgen von der Lippe seinen 70. Geburtstag – ein Umstand, den man ihm auf der Bühne und in seinem Verhalten kaum anmerkt. Nach wie vor gelingt es ihm mühelos, sein Publikum zu begeistern und genau die Aktionen aus ihm herauszukitzeln, die er braucht. Dabei erwies sich das Publikum in der Alten Mälzerei als besonders mitmachfreudig, denn die ersten Reihen wurden durchaus gefordert. Natürlich, das Alter ist ein Thema, das Jürgen von der Lippe in seinem aktuellen Programm „Voll fett“ beschäftigt. Gleichzeitig zeigt er aber, dass er nach wie vor zu den Junggebliebenen gehört und auch zu Themen der Jugend stets etwas beizusteuern hat. So widmet er sich in der Eröffnung des Programms der aktuellen Jugendsprache und lädt das Publikum zu einem interessanten kleinen Exkurs ein (was könnte "Blutgruppe Nutella" wohl bedeuten?).

Auch in medialer Hinsicht ist Jürgen von der Lippe auf der Höhe der Zeit. Ein Teil des aktuellen Programms ist ein ins Bühnenbild integrierter Bildschirm, mit dessen Hilfe der Entertainer sein Publikum an seiner Vorliebe für selbstgemachte oder über Whatsapp erhaltene Smartphone-Bilder und -Videos teilhaben lässt. Auch einem anderen aktuelle Trend, dem Phänomen „Rudelsingen“, ist er auf der Spur und integriert es mit großer Freude in sein Programm – natürlich mit von-der-Lippe-Klassikern wie „Blumenmann“ oder „Und 'nen Bauch, hab ich auch“.

Das aktuelle politische Tagesgeschehen bleibt dagegen größtenteils außen vor, lediglich in der ersten Zugabe geht Jürgen von der Lippe auf Trump Co. ein. Ohne den einen oder anderen Seitenhieb kann man derzeit quasi keine Comedy machen, dennoch kann es natürlich rasch zur Übersättigung kommen. Jürgen von der Lippe findet hier den passenden Mittelweg und bleibt seinen Konventionen treu. Zu diesen Konventionen gehören natürlich auch Auftritte des Rockers Kalle sowie ein gemeinsames Lied der Legenden Peter Maffay, Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer, die ebenfalls nicht fehlen.

„Voll fett“ ist genauso, wie man es als Lippe-Fan erwartet. Auch dieses neueste Programm ist von der typischen Mischung aus Anspruch und derberem Humor geprägt, die Jürgen von der Lippe für alle Altersklassen so anziehend macht. Ein weiteres Mal erweist sich der Entertainer als perfekter Garant für einen Abend voller Lacher.