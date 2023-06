J‘used in Göppingen

J‘used

Oliver Naumann, Lukas Moriz, Eduardo Sabella und Johannes Lüttgen sind J‘used. Eine Jazz-Combo, die dem Jazz der Sechziger einen modernen Spin verleiht. Der Name, zusammengesetzt aus Juice (Saft) und used (gebraucht) steht für diese Mischung aus zeitgenössischem, modernen Sound und den Elementen des klassischen Jazz .Dynamisch und energetisch will die Band kollektive Klangräume erschaffen und sich dabei durch die Spähren der Orte und Menschen, die ihnen begegnen bewegen. In ihrem 2022 veröffentlichten Album »Places« ist jede Kompositionen einem bestimmten Ort gewidmet, welche von der Küste Madeiras bis zur Rheinhessischen Heimat der Band reichen. Seit 2020 sind die befreundeten Musiker nur noch als Quartett unterwegs und verstehen sich als musikalisch gleichberechtigtes Gefüge: Statt individuellen Soloextasen widmen sie sich dem Sound ihres Jazz.

J‘used, Mi. 12. Juli, 20.30 Uhr, Tresor im Weberpark, Göppingen, cafetresor.de