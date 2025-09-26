J.B.O.: Kult-Rock-Comedy-Band live, 25.10.25

Die Band J.B.O. wurde 1989 gegründet, kurz nachdem sich die beiden Frontmänner Hannes »G.Laber« Holzmann und Vito C. kennenlernten, unter dem Namen »James Blast Orchester«. Der erste Auftritt fand im Oktober 1989 auf dem Erlanger Newcomerfestival statt – ein musikalisches Desaster, das den Unterhaltungswert der Show jedoch keineswegs minderte. Das Programm bestand hauptsächlich aus umgetexteten Cover-Versionen, schnell vorgetragen, ergänzt durch kabarettistische Einlagen. Von Anfang an war das Bühnenoutfit in Schwarz-Rosa-Gold gehalten. Die Rock-Comedy-Band aus Franken ist bekannt für ihre humorvollen Texte und mitreißenden Melodien und bringt eine einzigartige Mischung aus Rock, Metal und Satire auf die Bühne. Mit legendären Hits wie »Verteidiger des Blödsinns« sowie zahlreichen witzigen Coverversionen verspricht die Band eine unvergessliche Nacht.

J.B.O., Sa. 25. Oktober, 21 Uhr, Gemeindehalle, Bächingen, www.musikverein-baechingen.de