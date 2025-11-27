Jahresrück...Bla...Bla 2025 in Heilbronn (20.12.25)

Der Jahresausklang ist die Zeit der Reflexion – und was hilft besser gegen den Irrsinn des Alltags als Humor? Bis Silvester ist noch einige Zeit, doch die drei „Experten“ beobachten, analysieren und sezieren schon jetzt das aktuelle Geschehen – mit Haltung, Humor und einer ordentlichen Portion Frechheit. Politik, Gesellschaft, Weltgeschehen: nichts bleibt unkommentiert. Nach dem Erfolg im letzten Jahr kehren die drei Ausnahmekünstler Mike, Kadir und Aydın mit Ihrer pointierten Jahresrückblick-Show auf die Bühne und auch wieder nach Heilbronn zurück.

Sa. 20. Dezember, 19:30 Uhr, Altes Theater, Heilbronn, altes-theater-heilbronn.de