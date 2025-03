Ein aufsteigender Stern am Jazz-Himmel: Jakob Bänsch Quintett im Bix

Der preisgekrönte Trompeter und Komponist Jakob Bänsch gehört zu den Rising Stars der europäischen Jazzszene und wird vom berühmten Jazzkritiker Bill Milkowski bereits mit dem jungen Wynton Marsalis verglichen. Mit seinen Bands spielte er bereits in den renommiertesten Jazz-Locations und Festivals Deutschlands und arbeitete mit internationalen Jazzgrößen wie Nathan East oder Nils Landgren zusammen. Seine Kompositionen finden ihre größten Inspirationsquellen in der klassischen Musik um 1900 sowie im Modern Jazz der 1960er/70er Jahre und kreieren aus diesem Mix einen unverwechselbaren Sound, gespickt von Lyrik, epischer Intensität und Virtuosität. Das neu formierte Jakob Bänsch Quintett bringt u.a. die lettische Gitarristin Ella Zirina in Szene, die ebenso zu den spannendsten Newcomern der europäischen Jazzszene gehört.

Jakob Bänsch Quintett, Do. 20. März, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, www.bix-stuttgart.de