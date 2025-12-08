Jamie McLean Band, 12.12.25

Die Jamie McLean Band verbindet Roots Rock, Southern Soul, New Orleans Funk und Delta Blues mit einer ordentlichen Portion New York Swagger zu einem energiegeladenen, mitreißenden Sound, der direkt ins Herz und in die Beine geht. Mit elektrisierender Bühnenpräsenz, kraftvollen Vocals, virtuosem Gitarrenspiel und starken Songs begeistert die Band ihr Publikum weltweit. Jamie McLean ist ein musikalischer Tausendsassa, der bereits mit Größen wie Gregg Allman, Aaron Neville, Derek Trucks, Dr. John oder Los Lobos auf der Bühne stand – von der Madison Square Garden Arena bis zum Fuji Rock Festival. Seine soulige Stimme, sein authentisches Songwriting und seine Präsenz machen jedes Konzert unvergesslich. Auf der Europa-Tour 2025 präsentiert die Band ihr neues Album »One Step Forward«. Ein Muss für alle Fans handgemachter amerikanischer Musik!

Jamie McLean Band, Fr. 12. Dezember, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de