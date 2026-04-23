Jan Delay & Disko No. 1: ­Schweiß & Stimmung bei Haigern Live!

Zum 16. Mal heißt es auf dem Haigern »Spielen für einen guten Zweck«. Es gehört zu den ­größten Open-Air-Festivals und ist eines der beliebtesten Events in der Region Heilbronn. In diesem Jahr konnte neben hochkarätige Künstler wie Kamrad oder Clueso Jan Delay und seine Band Disko No. 1 als Hauptacts gewonnen werden. Dem MORITZ verrät Jan Delay, was man diesen Festival­sommer von ihm erwarten kann.

Was unterscheiden für dich Auftritte unter freiem Himmel und deine »gewöhnlichen« Konzerte?

Seit Corona bin ich dazu übergegangen, nur noch draußen zu spielen. Durch Corona war ich damals gezwungen, nur draußen und im Sommer zu spielen. Und wie viel geiler das war! Man hat viel mehr Event- und Flash-Charakter für das Publikum. Alle bringen ihre Family mit, es ist warm draußen und alle gehen richtig ab. Kein Vergleich zu irgendeiner stickigen Halle. Das hat dafür gesorgt, dass ich gesagt habe: Ab jetzt nur noch Jan Delay-Shows unter freiem Himmel, das ist für alle einfach besser.

Deine Jubiläumstour war vor zwei Jahren, jetzt hast du für einen dritten Sommer verlängert. Wird die Party jemals enden?

Die Party wird selbstverständlich niemals enden, aber nach dieser Saison war es das mit der Jubiläumstour. Dann machen wir wieder was Neues. Was genau, verrate ich noch nicht, da will ich die Fans gerne überraschen.

Wie haben du und deine Musik sich in 27 Jahren deiner Karriere verändert oder auch weiterentwickelt?

Ich habe das nie genau analysiert und ehrlich gesagt auch keine Lust darauf. Ich habe immer schon das gemacht, worauf ich am meisten Bock habe. Ich mag meine Songs, egal aus welcher Ära und spiele sie gerne. Wichtig ist, dass die Leute bei dem Auftritt eine gute Zeit haben, dann habe ich auch eine gute Zeit. Und Weiterentwicklungen passieren halt automatisch mit dem Älterwerden, aber bewusst ist mir das nicht passiert.

Zuletzt hast du dich öffentlich mit Collien Fernandes solidarisiert. Wie wichtig ist es dir, bei wichtigen Themen sich als Künstler zu positionieren und den Mund aufzumachen?

Wenn einem etwas wichtig ist, muss man den Mund aufmachen, egal ob man Künstler ist oder nicht. Davon bin ich fest überzeugt, Es gibt nichts schlimmeres, als Menschen, die Unrecht sehen und wegschauen. Oder wenn man sich darüber beklagt, was alles schief läuft in diesem Land, aber dann nicht wählen geht. Als Künstler habe ich natürlich eine deutlich größere Reichweite. Und die nutze ich auch.

Hast du Tipps, die du Newcomern auf den Weg geben würdest?

Wenn du einen Song geschrieben hast, leg ihn erstmal in einen Schrank und lass ihn ein, zwei Monate ruhen. Mach in der Zwischenzeit was anderes. Wenn du ihn dann hervorkramst und du findest ihn immer noch geil, dann ist er bereit für die Bühne. Den Tipp hätte ich gerne selbst am Anfang meiner Karriere bekommen.

Bei deinem Festivalsommer wird in diesem Jahr auch das Haigern Live! in Talheim dabei sein. Worauf können sich Fans da besonders freuen?

Zwei Stunden Schweiß, Stimmung, Glück und Geschrei. Eine echte Jan Delay & Disko No. 1 Show eben.

Haigern Live!

Do. 23. bis So. 26. Juli

auf dem Haigern zwischen ­Talheim und Flein

www.haigernlive.de