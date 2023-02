Jan & Henry kommen nach Heidenheim

Jan & Henry

Die beiden Erdmännchen Jan und Henry sind verwundert: Warum hören sie plötzlich keine Geräusche mehr aus der oberen Wohnung? Was macht der neue Hausmeister anders? Jan und Henry nehmen sich dem Fall an und begeben sich detektivisch auf die Suche nach der Antwort. So lernen sie die Mieter kennen, die ihnen helfen das Geheimnis zu lüften. Das Theater Lichtermeer präsentiert mit »Jan & Henry« eine musikalische Bühnenshow mit den aus dem Fernsehen bekannten Erdmännchen und vereint Menschen und Puppen auf der Bühne.

Jan & Henry: Die Bühnenshow, 3. März, 16 Uhr, Konzerthaus Heidenheim.