Jan Jankeje Gypsy Projekt in Heilbronn

Der aus der Slowakei stammende und in Weinsberg lebende Kontrabassist und Komponist Jan Jankeje steht über 50 Jahre auf der Bühne, veröffentlichte an die 80 CDs/Platten in seinem Musik Label und arbeitete unter anderem mit Larry Coryell, Benny Waters, Eugen Cicero und Oscar Klein zusammen. Als Filmkomponist, schrieb er unter anderem zusammen mit Jeanne Moreau die Musik zu Fassbinders letztem Film „Querelle“. Des weiteren ist er Initiator und Mitglied von unzähligen Sinti, Manusch & Roma & Django Formationen und hat stets bewiesen, dass die Musik von Django Reinhardt eine weltmusikalische Bedeutung darstellt. Mit den in Stuttgart ansässigen Sinti-Brüdern Guttenberger bringt er den typischen Gypsy-Jazz Sound auf die Bühne. Ohne ihre Sinti Wurzeln zu ignorieren, hat sich dieses Quartett weiterentwickelt und ist im stilistischen Heute angekommen.

Jan Jankeje Gypsy Projekt, Do. 22. Juni, 19:30 Uhr, Altes Theater Heilbronn