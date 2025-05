Jan van Weyde: Weyder geht's, 21.05.25

Ladies and Gentlemen! Da ist es! Das zweite Kind, das zweite Programm, die zweite große Klappe! Und worum geht's? Weyder geht's!

Durch den alltäglichen Wahnsinn eines berufstätigen Ehemanns und Papas zweier kleiner Mädels – die eine in der klassischen Wutphase, die andere in der „Wackelzahnpubertät“. Jan erzählt in seiner sympathisch-authentischen Art, wie er es schafft, all diese Bälle bei seiner Dauer-Jonglage zwischen Job & Familie geschickt in der Luft zu behalten. Oder eben auch nicht... Denn manchmal sind es derer einfach zu viele, denn es gibt einfach keine Pausen! Nicht mal das eigene Bett gehört ihm, da ihn mindestens zwei Kinder als Kopfkissen-Ersatz benutzen. Und so erwischt er sich oft selbst bei der Suche nach einem Ort der Stille, einer kleinen Insel der Ruhe, um dort ein heimliches Nickerchen einzulegen – quasi nach seiner top secret „Geheim-Ratz-Ecke“. Weyder geht‘s also! Mit dem zweiten Solo-Programm von und mit Jan van Weyde.

Mi. 21. Mai, 20 Uhr, Rosenau, Stuttgart, www.rosenau-stuttgart.de