Jankeje & Guttenberger Trio »Django’s Tiger« in Weinsberg (25.7.26)

Stark inspiriert von Django Reinhardt schafft das Trio »Django’s Tiger – Jankeje & Guttenberger« einen faszinierend authentischen Klang. Mit ihrem individuellen musikalischen Geist, geprägt von Spontaneität, Virtuosität und außergewöhnlichem Einfallsreichtum, begeistern die Musiker ihr Publikum immer wieder aufs Neue. Hier entsteht Musik für das Herz – getragen von echter Spielfreude, stilistischer Raffinesse und tiefer musikalischer Leidenschaft. Das Trio verbindet die traditionelle Spielweise des Gypsy Jazz mit modernen Einflüssen und interpretiert neben klassischem Gypsy Swing auch Bossa Nova, Walzer, Blues und gefühlvolle Balladen. Durch ihre stilistische Vielfalt entsteht ein facettenreiches Konzertprogramm.

Sa. 25. Juli, 18 Uhr, Weibertreu, Weinsberg, www.jazzpoint.de