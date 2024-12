Der unverwechselbare Sound japanischer Trommeln in Stuttgart

»Yamato – The Drummers of Japan« verbinden in ihren atemberaubenden Shows Tradition mit Moderne sowie unbändige Leidenschaft mit verblüffender Harmonie und athletischer Höchstleistung. Perfekt wird die Mischung durch den unverwechselbaren Humor, mit dem die Truppe seit über 30 Jahren jedes Publikum erobert. In Kombination mit den farbenprächtigen Kostümen und stimmungsvollen Bühneneffekten entfaltet sich dabei ein brillantes Fest für alle Sinne. Im Winter 2024/25 kommt das erfolgreichste Taiko-Ensemble mit seiner Show Hinotori erstmals nach Deutschland. Hinotori feiert das Leben in seiner ganzen Vielfalt. Mit ihrem unverwechselbaren Taikospiel und dem Sinnbild des Phönix bringen sie ihre Philosophie als pure Energie auf die Bühne: einfach jeden Moment auskosten und immer wieder das Beste geben!

Yamato The Drummers of Japan

Mi. 8. bis So. 12. Januar, Mi. bis Fr. 19.30 Uhr, Sa. 14.30 & 19.30 Uhr, So. 13.30 & 18.30 Uhr, Theaterhaus, Stuttgart, www.atgtouring.de