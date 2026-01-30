Jason Derulo, 27.02.26

Jason Derulo verwandelt jede Halle in einen riesigen Dancefloor. Das Publikum erlebt eine mitreißende Live-Show voller Hits, heißer Dancemoves und perfekt inszenierter Choreografien. Mit über 250 Millionen verkauften Singles und Milliarden Streams umfasst sein Katalog Nummer-1-Hits wie »Talk Dirty«, »Wiggle«, »Swalla« und »Savage Love«. Auch online ist er ein Superstar: Rund 200 Millionen Follower machen ihn zu einer der größten Social-Media-Persönlichkeiten weltweit. Ob Kollaborationen mit BTS, Nicki Minaj oder Michael Bublé – Derulo verbindet mühelos Genres und Kulturen. Sein viraler Hit »Snake« mit Nora Fatehi zählt bereits über 124 Millionen Views.

Jason Derulo, Fr. 27. Ferbuar, 20 Uhr, Schleyer Halle, Stuttgart, www.musiccircus.de