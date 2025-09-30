Jazz & Einkauf in Heilbronn (12.10.25)

Jazz in der City und entspanntes Shopping in der gesamten Stadt. Seit mehr als 25 Jahren präsentiert die Heilbronn Marketing GmbH im Oktober einen Sonntag lang Musik aus allen Stilrichtungen. Am 12. Oktober gibt es auf mehreren Bühnen hochkarätigen Pop, Jazz, Swing und Soulmusik. Die Künstler verwandeln die Innenstadt in eine Musikhochburg und versetzen die Besucher in Festivallaune. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Unter dem Motto „Ein bisschen frech und wild und wunderbar“ zeigt Petra Kern Herbst- und Wintertrends. Von buntem Jungle-Feeling bis Kuschelstrick, Denim, Cord und trendigen Kleidern – erdige Töne, Bordeaux, Winterpink und Orange machen Lust auf die neue Saison. Das KI-Team Heilbronn lädt ab 13 Uhr vor dem Kirchenbalkon der Kilianskirche ein, Künstliche Intelligenz hautnah zu erleben.

So. 12. Oktober, 13 bis 18 Uhr, Innenstadt, Heilbronn

Vollständiges Programm unter www.jazz-einkauf.de