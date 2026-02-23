Jazz in der Aula: Thabilé in Lauda-Königshofen, 22.03.26

Am Sonntag, den 22. März 2026, heißt es wieder Jazz in der Aula: Dann gastiert die vielfach gefeierte Sängerin Thabilé um 18 Uhr in der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda-Königshofen. Die Veranstaltung verspricht einen außergewöhnlichen Konzertabend, bei dem Thabilé ihr aktuelles Album »Read My Lips« dem Publikum vorstellt und ihre musikalische Botschaft von Hoffnung, Respekt und Gerechtigkeit teilt.

Die Konzertreihe Jazz in der Aula gehört zu den kulturellen Höhepunkten der Region. Seit über vier Jahrzehnten lockt sie Jazz- und Musikliebhaber aus Nah und Fern in die Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums und präsentiert Künstler aus unterschiedlichsten Stilen – von klassischem Jazz über Swing und Blues bis hin zu modernen Interpretationen. Die Reihe wird von der Stadt Lauda-Königshofen in Zusammenarbeit mit dem Kunstkreis Lauda-­Königshofen e.V. und der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal organisiert und genießt bei Konzertbesuchern einen hervorragenden Ruf.

Thabilé zählt zu den herausragenden Stimmen der internationalen Musikszene: Geboren und aufgewachsen im Township Dlamini in Soweto (Südafrika), fand sie früh zur Musik und wurde musikalisch von ihrer Mutter geprägt. Heute lebt sie in Stuttgart und vereint in ihren Liedern Elemente aus Jazz, Afro, Gospel, Soul, Rhythm & Blues und Pop zu einem faszinierenden, emotionalen Mix, der tief unter die Haut geht. Kürzlich wurde Thabilé mit dem Africa Festival Award in Würzburg ausgezeichnet – einer Ehrung, die Künstler würdigt, die sich durch herausragendes musikalisches Schaffen und gesellschaftliches Engagement auszeichnen. In ihrer Dankesrede betonte sie, wie sehr sie die Kraft der Musik spüre und mit ihrer Stimme auch denen Gehör verschaffen wolle, die in der Welt sonst kaum gehört würden.

Das Album »Read My Lips« greift diese Haltung auf: Thabilé singt von persönlichen Erfahrungen, ­sozialen Herausforderungen und der unbändigen Lebensfreude, die trotz Widrigkeiten nicht verloren geht. Die Songs sind geprägt von kultureller Tiefe, emotionaler Wärme und einer musikalischen Bandbreite, die von nachdenklichen Balladen bis hin zu mitreißenden Grooves reicht. Mit ihrem Auftritt in Lauda-Königshofen bietet ­Thabilé ein Konzert, das sowohl Jazzeinsteiger als auch Kenner begeistern wird – ein Abend voller Seele, Energie und Botschaften, die weit über musikalischen Genuss hinausgehen. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich; Konzertbeginn ist um 18 Uhr in der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums.

Tickets sind online erhältlich über die bekannten Ticketportale Reservix und ADticket. Dort können Besucher sich ganz bequem von zu Hause aus ihre Plätze sichern. Zusätzlich -werden die Karten auch über lokale Verkaufsstellen angeboten.

Jazz in der Aula, So. 22. März, 18 Uhr, Martin-Schleyer-Gymnasium, Lauda-Königshofen, www.lauda-koenigshofen.de