Jazz Lights 2026 – Eine Reise durch Jazz, Soul und Latin-Grooves, 13. bis 21.03.26

Jazz, Soul und Latin-Rhythmen auf höchstem Niveau: Vom 13. bis 21. März verwandeln die Jazz Lights die Ostalb erneut in einen Treffpunkt für Musikliebhaber. Die 36. Festivalausgabe spannt einen stilistischen Bogen von jungen Jazz-Talenten über feurigen Salsa-Sound und Latin-Rock bis hin zu modernem Soul. Mit dem Linus Rebmann Trio, Siggi Schwarz, Myles Sanko und Top-Act Joy Denalane bietet das Festival emotionale Konzertabende voller Energie, Vielfalt und musikalischer Tiefe.

Expand Foto: Valeria Panarina Myles Sanko

Vom 13. bis 21. März findet die 36. Ausgabe der Jazz Lights auf der Ostalb statt. Das Festival bietet erneut ein vielseitiges Programm, das weit über die Grenzen des klassischen Jazz hinausreicht. Der Auftakt findet am Freitag, 13. März, auf Schloss Kapfenburg statt und steht traditionell im Zeichen junger Talente. Das Linus Rebmann Trio, Preisträger von »Jugend jazzt« 2024, gestaltet die Eröffnung des Abends. Mit ihrer Mischung aus klassischen Jazzlinien und modernen Einflüssen verleihen die Musiker bekannten Standards neuen Schwung und formen in ihren Eigenkompositionen ausdrucksstarke, dynamische Klangwelten.

Im Anschluss übernimmt das Salsa-Ensemble der HMDK Stuttgart. Das zwölfköpfige Ensemble präsentiert afro-kubanische Klassiker und Werke bedeutender Salsa-Legenden wie Celia Cruz, Irakere oder Tony Succar – energiegeladen, rhythmisch und voller Spielfreude.

Am Samstag, 14. März, folgt ein besonderes Highlight: Gitarrenlegende Siggi Schwarz widmet sich mit »The Music of Santana« der Welt des Latin-Rock. Gemeinsam mit seiner international besetzten Sieben-Mann-Band interpretiert er die zeitlosen Klassiker von Carlos Santana mit Virtuosität, Gefühl und eigener Handschrift. Die Besucher dürfen sich auf einen Abend freuen, der Energie und Leichtigkeit verbindet. Kraftvolle Rhythmen, gefühlvolle Balladen, mitreißende Instrumentalpassagen und diese besondere Atmosphäre, die Santana-Musik seit Jahrzehnten erzeugt.

Weiter geht es am Freitag, 20. März, mit Myles Sanko, der dem Publikum ein facettenreiches Programm präsentiert, das modernen Soul, klassischen Jazz und erzählerische Tiefe eindrucksvoll vereint. Sein aktuelles Studioalbum »Let It Unfold« eröffnet ein neues Kapitel seiner musikalischen Entwicklung: frei im Ausdruck, mutig im Stil und geprägt von persönlicher Reife. Die Kombination aus Soul, Jazz, Hip-Hop-Elementen und Einflüssen ghanaischer Musik schafft eine Reise, die Themen wie Selbstakzeptanz, Heilung und inneres Wachstum in den Mittelpunkt rückt. Als Sänger, Songwriter und Produzent versteht es Sanko, traditionelle Jazz-Ästhetik mit modernen Einflüssen zu verbinden. Jedes seiner Stücke wirkt wie ein persönliches Bekenntnis – ehrlich, kraftvoll und optimistisch.

Den Abschluss bildet am Samstag, 21. März, Joy Denalane, eine der prägendsten Stimmen des deutschen Souls. Ihre Mischung aus Soul, R&B, Jazz und südafrikanischen Einflüssen hat ihr nationale wie internationale Anerkennung eingebracht. Sie gilt als Persönlichkeit mit künstlerischer Haltung, deren Musik kulturelle Identität und gesellschaftliche Sensibilität transportiert. Aufgewachsen in Berlin-Kreuzberg, kam sie früh mit Soul, R&B und Jazz in Berührung und entwickelte einen charakteristischen Sound, der sie schon als junge Künstlerin von der Masse abhob. Ihren bundesweiten Durchbruch erreichte sie 1999 mit dem Freundeskreis-Hit »Mit Dir«, einem Song, der bis heute als Klassiker einer ganzen Generation gilt und ihr den Weg in die erste Reihe der deutschen Musiklandschaft ebnete. Als Top-Act der Jazz Lights 2026 zeigt sie ihre markante Stimme, ihre eindrucksvolle Bühnenpräsenz und die emotionale Tiefe ihrer Songs – ein Konzert, das Intensität und Atmosphäre vereint.

Karten für die jeweiligen Veranstaltungen gibt es im Ticketshop auf der Jazz-Lights-Homepage unter www.jazzlights.de oder direkt über eventim.de. Karten für das Linus Rebmann Trio sind direkt auf der Homepage von Schloss Kapfenburg unter www.schloss-kapfenburg.de zu erwerben. Zusätzlich ist der Vorverkauf an allen CTS-gelisteten Vorverkaufsstellen möglich. Weitere Informationen zu den Jazz-Lights 2026 gibt es unter www.jazzlights.de oder auch bei Instagram und Facebook.

Das Programm

Fr. 13. März, 20 Uhr: Lunus Rebmann Trio, anschließend: Salsa-Ensemble der HDMK Stuttgart, Schloss Kapfenburg, Lauchheim

Sa. 14. März, 20 Uhr: Siggi Schwarz mit »The Music of Santa«, Hammerschmiede, Königsbronn

Fr. 20. März, 19 Uhr: Myles Sanko, Carl Zeiss Kulturkantine, Oberkochen

Sa. 21. März, 19 Uhr: Joy Denalane, Carl Zeiss Kulturkantine, Oberkochen

Jazz Lights 2026, Fr. 13. bis Sa. 21. März, verschiedene Veranstaltungsorte, alle Infos, Tickets & Termine: www.jazzlights.de