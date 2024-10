Jazz-Matinée am 3. November im Depot 5/7 in Eberbach

Das Kulturlabor feiert seine Premiere mit dem 1. Matinée am 3. November im Depot 5/7. Das Trio um Sarah Abassi am Bass, Stephan Kraus am Piano und Philipp Köhler am Schlagzeug, vereint die unterschiedlichen musikalischen Hintergründe und Einflüsse zu einem vielseitigen Sound, der sowohl klassische Jazz-Elemente als auch moderne Einflüsse in sich trägt.

So sprechen sie Liebhaber als auch Neulinge des Jazz an. Mit ihren Neuinterpretationen bekannter Jazzstandards bringen die drei Musiker frischen Wind in die Stücke und schaffen ein lebendiges, dynamisches Klangerlebnis. Ihr Zusammenspiel ist geprägt von technischer Raffinesse, einem harmonischen Miteinander und spürbarer Leidenschaft. Sie zeigen, dass Jazz weiterhin lebendig ist, Raum für neue Ideen und Experimente lässt und sich bis heute ständig weiterentwickelt. Das Trio zeigt, dass Jazz nach wie vor lebendig und wandelbar ist und immer wieder neue Wege findet, sich auszudrücken. Ihr Spiel ist nicht nur ein Fest für die Ohren, sondern auch eine Hommage an die reiche Tradition des Jazz.

So. 3. November, 11 Uhr, Depot 5/7, Eberbach, www.eberbach.de