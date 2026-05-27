Jazz Open, 01. bis 12.07.26

Die Jazz Open Stuttgart starten 2026 in ihr 32. Jahr und präsentieren vom 1. bis 12. Juli ein hochkarätiges Programm zwischen Jazz, Pop, Rock und Clubsounds. Über 65.000 Besucher werden erwartet. Auf den Hauptbühnen prägen Stars wie Katy Perry, Nick Cave und Moby das Festival. Im Ehrenhof des Neues Schloss Stuttgart treten weitere Stars wie Jamiroquai, Jamie Cullum und Joss Stone auf und auch im Alten Schloss Stuttgart wird mit Künstlern wie Meute, Curtis Stigers und Lee Ritenour einiges geboten. Daneben wird es viele weitere Konzerte im SpardaWelt Eventcenter, im Bix Jazzclub und natürlich auch unter freiem Himmel bei den kostenfreien Open Stages geben.

Jazz Open, Mi. 1. bis So. 12. Juli, Innenstadt, Stuttgart, www.jazzopen.com