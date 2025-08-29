Jazz Spätzla: Musikfeuerwerk im Brenzpark, 14.09.25

Zum Abschlusskonzert der Eventreihe »Sommer im Park« kommen die Jazz Spätzla in den Heidenheimer Brenzpark. Die Bigband der Musikschule Offingen-Rettenbach-Gundremmingen unter der Leitung von Klaus Schlander gehört in dieser Kategorie zu den besten in Süddeutschland. Mit ihrer Musik aus dem Hier und Jetzt füllen die Jazz Spätzla Hallen und Tanzflächen. Die Freude der Band an der Musik zaubert jedem Gast ein Lächeln ins Gesicht und löst schlagartig den Tanzreflex aus. Es ist nicht nur die Leichtigkeit oder der Charme, mit dem sie viele Genres bedienen – darunter Swing, Pop, Rock, Jazz und Funk. Nein – es ist die pure Energie, die die Band ausstrahlt! Durch die Kombination aus freier Improvisation und der Interpretation bekannter Klassiker schaffen es die Jazz Spätzla, eine ganz eigene Landkarte moderner Musikgeschichte zu kreieren.

Jazz Spätzla, So. 14. September, 16 Uhr, Brenzpark, Heidenheim, brenzpark-ev.de