Jazzarise Ansbach, 11. bis 31.10.25

Vom 11. bis zum 31. Oktober wird Ansbach als Gastgeber des reisenden Festivals Jazzarise zur Bühne für Jazz in zahlreichen Facetten. Neben Konzerten gehören auch Workshops, ein Jazz-Brunch, eine Jazz-Messe und ein Musikspaziergang zum Programm. Jazzarise wurde 2024 vom Referat Jazz des Bayerischen Musikrats als breitenwirksames Festival konzipiert. Ziel ist es, Menschen in der Region für Jazz zu begeistern und neue Impulse zu setzen. Dabei stehen lokale Künstlerinnen und Künstler ebenso im Fokus wie interaktive Formate, die neugierig machen und zum Mitgestalten einladen. Zudem will Jazzarise nachhaltige Strukturen schaffen, damit sich Jazz vor Ort weiterentwickelt. Jazzarise wird in Ansbach nicht nur auf vielen Bühnen stattfinden, sondern auch in der Ansbacher Innenstadt. Die Kick-Off-Veranstaltung startet am Samstag, den 11. Oktober um 10.30 Uhr mit dem Jazzspiel einer Combo des Landes-Jugendjazz-Orchesters Bayern.

Sa. 11. bis Fr. 31. Oktober, Ansbach, www.tourismus-ansbach.de