Licht aus – Lüster an: JazzArtfestival 2025

Das Veranstalter-Quartett, bestehend aus Jazzclub, Goethe-Institut, Konzertkreis Triangel und Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall präsentiert vom 19. bis 23. März ein vielseitiges Programm mit neun Konzerten. Von Modern Jazz über Pop, Blues, Brass und Weltmusik ist alles dabei. Die Musiker kommen aus der Schweiz, Ägypten, Österreich, Norwegen und Deutschland. Traditionell eröffnet das Festival mittwochs mit ­einer Jazzpersönlichkeit, deren Lebenswerk gewürdigt werden soll. 2025 fiel die Wahl auf den 88-jährigen Schweizer Jazzschlagzeuger Pierre Favre, der als einer der großen Poeten unter Europas Schlagzeugern gilt und der mit seinem langjährigen Duopartner Philipp Schaufelberger (Gitarre) nach Hall kommt. Jazzig aber gleichzeitig weltmusikalischer präsentiert sich der Donnerstag mit der in der Mongolei geborenen Sängerin Enji Erkhem. Sie gilt als stimmliches Juwel. »Cairo Sketches« – ein Projekt der baden-württembergischen Sängerin Laura Kipp und des Gitarristen Jens Loh lädt zu einer Reise in die größte Stadt der arabischen Welt ein. Das eingespielte Duo präsentiert in diesem Rahmen den Oud Spieler Bassem Diaa aus Alexandria. Am Freitag interpretiert das Hackensack 4tett, dessen Mitglieder aus Baden-Württemberg allesamt »monksüchtig« sind, eine ­Auswahl an Stücken des legendären Pianisten und Komponisten Thelonious Monk (1917-1982). Der Österreicher Christoph Pepe Auer wandelt anschließend mit seiner Band White Noise geschickt zwischen Jazz, Pop und elektronischer Musik. Am Samstag gibt es einen Solist und ein Kollektiv: Der Norweger Karl Ivar Refseth, unter anderem ­bekannt als Musiker der Band »The Notwist«, wird in der Hospitalkirche mit seinem Vibraphon ein Klangbad zaubern. Danach darf getanzt werden, wenn die Münchner Express Brass Band die Bühne stürmt. Seit einem Vierteljahrhundert sind sie ­international unterwegs: als Straßen-, Hochzeits- und Beerdigungsband, in Konzerthallen, Clubs und auf Festivals und präsentieren Jazz, Soul, Afrobeat, New Orleans Brass und Latin. Bei der Sonntagsmatinée in der Kunsthalle Würth gibt es Gypsy-Jazz-Klänge mit dem österreichischen Gitarrenduo Diknu Schneeberger und Alexander Sieber. Zum Ausklang des Festivals am Sonntag Abend ein echter Coup: Das Michael Wollny Trio präsentiert in Hall ein neues Live-Album, das die zehnjährige Zusammenarbeit dieses international erfolgreichen Trios eindrucksvoll dokumentiert (bereits ausverkauft).

Der Ticketvorverkauf ist in der Schwäbisch Haller Tourist-­Information (Tel. 0791-751600) und im Haller Tagblatt-Shop (Tel. 0791-404121) vor Ort ­möglich und online über ­Reservix.

JazzArtfestival 2025

Mi. 19. bis So. 23. März

Schwäbisch Hall

www.jazzart-hall.de