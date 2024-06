Jazzgala »La Dimora Dell’ altrove« auf Schloss Hellenstein

Großer Bigband-Sound tönt durch den Rittersaal: Zu Gast ist die NDR Bigband. Das legendäre Ensemble, das auf eine fast 80 Jahre lange Geschichte zurückblicken kann,d begibt sich wieder mal auf die Reise nach Süddeutschland. Mit nach Heidenheim bringt die NDR Bigband die Suite La Dimora Dell‘ Altrove des italienischen Komponisten und Saxofonisten Luigi Grasso, die bei ihrer Uraufführung im Rahmen des Kissinger Sommers 2023 bei Publikum und Kritikern gleichermaßen für Begeisterung sorgte: »Energiegeladene, fette Bigband-Sounds wechselten sich in grandioser Virtuosität mit filigranen Free-Jazz-Parts ab«, schrieb die Rhön- und Saalepost anschließend. Grasso tritt dabei auch als Solist in Erscheinung, die musikalische Leitung der Jazzgala liegt in den Händen des Chefdirigenten und Bandleaders Geir Lysne. Mit von der Partie ist dabei auch der legendäre Schlagzeuger Jeff Ballard, der schon mit Ray Charles und Chick Corea auftrat.

Di. 9. Juli, 20 Uhr, Rittersaal Schloss Hellenstein, opernfestspiele.de