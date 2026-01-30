Jazzgrößen LeDonne und Dudli in Heidenheim, 20.02.26

Mike LeDonne und Joris Dudli kennen sich seit Jahrzehnten, stehen aber erst seit wenigen Jahren gemeinsam auf der Bühne. Nach Heidenheim kommen sie mit renommierten Musikern aus der New Yorker und Wiener Jazzszene. LeDonne gilt als einer der herausragenden Pianisten des Jazz. Der 68-jährige Amerikaner spielte mit Legenden wie Benny Goodman, Milt Jackson und Sonny Rollins, ebenso mit James Moody und Bobby Hutcherson. Er ist auf über 100 CDs zu hören. Schlagzeuger Joris Dudli war Mitglied des Vienna Art Orchestra und des Art Farmer Quintetts. In den USA arbeitete der Schweizer seit 1986 mit Größen wie Curtis Fuller, Joe Henderson und Chico Freeman.

LeDonne / Dudli Quintett, Fr. 20. Februar, 20 Uhr, DHBW Heidenheim, jazz-heidenheim.de