JazzMe in Eberbach – Musikalisches Comeback

Nach dem coronabedingten Abbruch im März 2020 und dem Ausfall im März 2021 sollen beim 19. JazzMe im September alle Bands zu hören sein, die 2020 nicht mehr auftreten durften. Los geht es am Freitag, 3. September und zwar erfrischend, traditionell, fetzig, schwungvoll und bestens unterhaltend – die Red Hot Dixie Devils ziehen die Hörer vom ersten Ton an in ihren Bann und nehmen sie mit auf eine wundervolle Reise durch den New-Orleans-Jazz und die Swing-Ära.

Alexander Bühl

Die Trägerin des Jazz-Preises Baden-Württemberg 2019, Olivia Trummer (Piano, Vocals) ist am Freitag, dem 10. September um 20 Uhr zu Gast in der Stadthalle Eberbach mit ihrer kongenialen Partnerin Hadar Noiberg (Flute, Effects, Loops). Aus einer zufälligen Begegnung beider Musikerinnen entstand eine starke und unglaublich kreative musikalische Verbindung, leidenschaftlich, geheimnisvoll und lyrisch fantasievoll.

No School like old School – Alexander Bühl, Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg 2018, begeistert mit seinem mehrfach preisgekrönten Quintett landauf und landab mit seinen Interpretationen von Meilensteinen der Jazz-Geschichte. Ein Swingabend der Extraklasse erwartet die Hörer am Samstag, dem 11. September ab 20 Uhr. Den Abschluss von JazzMe 2021 bildet der beliebte und weithin bekannte Jazz-Gottesdienst in der Eberbacher ­Michaelskirche am Sonntag, dem 26. September um 10 Uhr. Weitere Imformationen zum gesamten JazzMe Programm und den Vorverkaufsstellen gibt es in der Eberbacher Tourist-Info ­unter 06271-87242.

19. JazzMe Eberbach

Freitag 3. bis Sonntag 26. September

Stadthalle & Ev. Michaelskirche, Eberbach

Tickets buchen unter www.JazzMe.de