jazzmission: Echoes from Gmünd am 6. und 7. September

Bereits vor 25 Jahren startete die Mission: Innovativer Jazz sollte nach Schwäbisch Gmünd gebracht werden. Musiker und Jazzbegeisterte gründeten 1998 den Verein jazzmission. Dass das Jubiläum des Sozialunternehmens a.l.s.o. e.V., in dessen Veranstaltungsraum, dem das a.l.s.o. Kulturcafé, gejammt wird, 40 jähriges Jubiläum feiert, ist Grund genug, um ein Festival zu veranstalten. An zwei Abenden darf man sich auf »Echos from Gmünd« und insgesamt sechs Jazz-Konzerte mit erstklassigen Musikern freuen. Am Freitag wird das Festival mit dem Trio »JMO« gestartet, die traditionelle und moderne Klänge aus Afrika, Europa und dem Orient miteinander zu einem unvergesslichen Hörabenteuer verbinden. Jan Galega Brönnimann, Moussa Cissokho und Omri Hason schaffen mit der Kora (eine traditionelle afrikanische Stegharfe), einer Bassklarinette und verschiedenen Percussioninstrumenten zeitgenössische Kammermusik. Mit Appaloosa geht es spannend weiter: Kreativer Jazz mit Einflüssen aus Hip-Hop, Trap und madagassischer Musik liefert die Band um Saxophonistin Sandrine Ramamonjisoa und begeistert mit eigenwilligen Kompositionen. Das letzte Konzert am Freitag wird Yvonne Mwale mit ihren Bandkollegen geben, die als »neue Stimme am World Jazz Himmel« gefeiert wird. Leidenschaftlich und vielseitig präsentiert sie afrikanische Stammesrhythmen, die mit verschiedenen Genres und Stilen verschmelzen. Den Anfang am Samstag macht »Back to the Future«, die Jazz-Combo um Werner Pommerenke und Günther Reger, die nach fast dreißigjähriger Konzertpause beweist, dass sie neue Impulse setzen können. Virtuos, intelligent und energiegeladen beantwortet das Berliner Trio »Andreas Willers’ Derek Plays Eric« die Frage wie Derek Bailey und Eric Clapton wohl zusammengeklungen hätten. Mani Neumeier und seine Band Guru Guru liefern zum Abschluss ein experimentelles und unvorhersehbares Programm aus Psychedelic Rock, World-Musik und Jazzelementen.

Expand Foto: Matthias Kraemer

Fr. 6. September

18 Uhr JMO

20 Uhr Appaloosa

22 Uh Yvonne Mwale

Sa. 7. September

17 Uhr Back to the future

19 Uhr Andreas Willers’

Derek Plays Eric

21 Uhr Guru Guru

Jubiläumsfestival

25 Jahre Jazzmission

Schwäbisch Gmünd e.V.

40 Jahre a.l.s.o. e.V.

6./7. September, a.l.s.o. Garten, Schwäbisch Gmünd, jazzmission.de