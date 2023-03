jazzopen in Stuttgart mit buntem Programm

1994 gegründet sind die jazzopen in 28 Jahren zu einem der führenden Jazz & beyond Festivals Europas geworden. Unter dem Motto »Be Jazz be Open« präsentiert das Festival jährlich an 11 Tagen und auf 4 Hauptbühnen – Schlossplatz, Altes Schloss, BIX Jazzclub und SpardaWelt Eventcenter – Künstler internationaler Klasse der Jazz-, Blues-, Soul- und Pop-Szene und verwandelt so mit ca. 50.000 Besucher die Landeshauptstadt in einen Hotspot für Musikfans.

Unter dem Motto »Be Jazz, be Open« feiert die jazzopen an elf Tagen und auf vier Hauptbühnen auf dem Schlossplatz, am Alten Schloss, im BIX Jazzclub und im SpardaWelt Eventcenter den Jazz. Das Stuttgarter Festival präsentieren internationale Top-Acts der Jazz-, Blues-, Soul- und Pop-Szene und zieht bis zu so mit etwa 50.000 Besucher an. So verwandelt sich die Stuttgarter Innenstadt in einen Hotspot für Musikfans.

Zum Festival-Programm gehören seit einigen Jahren auch die »jazz open Stages«, deren Ziel es ist die Musikart so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. In diesem Jahr werden sie im StadtPalais – Museum für Stuttgart, im Musikpavillon auf dem Schlossplatz, im Kunstmuseum sowie in der Domkirche St. Eberhard angeboten und laden zu einem eintrittsfreien und vielfältigen Konzertprogramm ein. Natürlich haben auch wieder große Namen ihren Weg nach Stuttgart gefunden. So eröffnen Deep Purple am Dienstag, 18. Juli, auf dem Schlossplatz mit ihrer jazzopen-Premiere das bunte Treiben auf der größten Hauptbühne. Begleitet werden sie von der norwegische Kultband Madrugada. Einen Tag später feiern die Fantastischen Vier ihr Heimspiel in Stuttgart. Am Donnerstag, 20. Juli, ist der schottische Sänger und Liedermacher Paolo Nutini zu Gast, der gemeinsam mit Elektroswing-Experte Parov Stelar den Schlossplatz zum Beben bringt, bevor die Zuschauer am Freitag, 21. Juli, die Multiplatin-Sängerin und Songschreiberin und globale Ikone Beth Hart erleben können. Das Abschlusswochenende des Festivals wird anschließend von Grace Jones und Joss Stone am Samstag, 22. Juli, eröffnet. Bevor zum großen Abschluss die beeindruckende Stimmen von Saint Paul an the Broken Bones über den Schlossplatz hallen, und die Zuschauer die zeitlose Musik von Simply Red genießen können.

