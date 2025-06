Jazzophonics: Swing, Bebop und Funk, 06.07.25

Eine Band, die ihren musikalischen Anspruch über drei Jahrzehnte bis an die Grenze der ambitionierten Amateur-Möglichkeiten aufrechterhält, bleibt auch für nachfolgende, junge Musiker interessant. Auch die finden diese Band und sind hier zu sehen und zu hören. Und im Rückblick: Mehr als ein halbes Dutzend junger Jazz-Angefixter schaffte in dieser Kaderschmiede die Metamorphose vom musikalischen Landei zum studierten weltläufigen Jazzprofi. Was diese Band zusammenhält, ist zum einen sicherlich der Charme und das Engagement ihres Leiters Gottfried Stecker. Die traditionellen Jazz-Stile von Swing, Bebop bis Funk bilden den Grundstock, so wie in jeder ernsthaften Big Band, rein instrumental oder mit Gesang. Was die »Jazzos« hingegen weniger mögen, sind die in vielen Bands verbreiteten Adaptionen von Musicals.

So. 6. Juli, 11 bis 13 Uhr, Gleis 1, Waldenburg, www.gleis1.net