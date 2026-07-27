Jazztime in Ansbach mit dem Stephanie Lottermoser-Quartett, 08.08.26

Jazz hat in Ansbach mit der Konzertreihe »Jazztime« schon Jahrezehnte Tradition. Aufbauend auf der positiven Resonanz des Festivals »Jazzarise 2025« mit Unterstützung des Bayrischen Musikrates und einem ­lokalen Arbeitskreis wurden neue musikalische Formate wie z.B. der Jazz Kneipenabend entwickelt, die das Jazz-Angebot in Ansbach in den kommenden Jahren bereichern. Die bewährte Reihe Jazztime im Frühjahr und Sommer – in Kooperation mit der Fränkischen Landeszeitung und Radio 8 – bleibt fester Bestandteil des Jazzangebots. Am 8. August beim Open Air im Museumshof bringt das Stephanie Lottermoser-Quartett Jazzluft in die Altstadt. Stephanie Lottermoser steht für Jazz mit starkem Groove und klarer, unverwechselbarer Handschrift. Ihre Musik und ihr Saxophon verbinden melodische Tiefe mit rhythmischer Kraft – direkt, zugänglich und voller Energie. Wenn sie die Bühne betritt, entsteht sofort eine intensive Verbindung zum Publikum. Ihr Saxophon erzählt mit warmem, kraftvollem Ton, ihre Stimme setzt feine Akzente. Zwischen emotionaler Tiefe und pulsierender Bewegung entfaltet sich ein Sound, der unmittelbar wirkt – klar, authentisch und mitreißend.

Unter dem Motto »Jazzd bei uns« findet am 24. Oktober der Jazz ­Kneipenabend bei freiem Eintritt in verschiedenen Lokalen statt. Ab 20 Uhr bis 23 Uhr gastieren junge und etablierte Jazz Talente im Café ­Rosenbad, Café Klatsch, in der Alten Resi, im Schwarzen Bock, Café Max, Rau und Fein sowie in Eugens Weinstube, Berndz und im Theater Foyer und laden dazu ein, melodisch durch die Kneipen zu ziehen und an einem Abend sogar mehrere Bands bei einem Getränk oder Snack zu genießen.

Sa. 8. August, 20 Uhr, Museumshof, Ansbach, www.tourismus-ansbach.de