Jens Heinrich Claassen in Leonberg, 18.11.26

An diesem Abend widmet sich Comedian Jens Heinrich Claassen mit viel Selbstironie, trockenem Humor und musikalischen Einlagen den Tücken des Alltags. Als überaus höflicher Mensch, der sich gerne bedankt und ebenso gerne entschuldigt, begegnet er einer Welt, in der gute Manieren zunehmend aus der Mode geraten. Auch sein Leben als wohlhabender Single nimmt Claassen humorvoll unter die Lupe. Auf der Suche nach der großen Liebe erzählt er von Dating-Apps und den Absurditäten des modernen Beziehungslebens. Zwischen pointierten Geschichten greift er immer wieder zum Klavier und verwandelt Alltagssituationen in musikalische Überraschungen.

Jens Heinrich Claassen, Mi. 18. November, 19.30 Uhr, Stadthalle, Leonberg, www.stadthalle-leonberg.de