Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, 24. März

Zwei Spieler verwandeln sich blitzschnell in verschiedene Rollen, z.B. den Postboten, in Lukas oder König Alfons, die gemütliche Frau Was oder den agilen Herrn Ärmel. Dazu führen sie die originellen Figuren Prinzessin Li Si, den kleinen Ping Pong und die fürchterliche Frau Mahlzahn. Stets dabei ist die Lokomotive Emma aus der heraus auch gespielt wird. Hinter der Insel Lummerland verbirgt sich ein verkleinertes Abbild einer Wirklichkeit. Alles scheint sorgfältig arrangiert und bedacht. Als unverhofft ein dunkles Baby auftaucht, gerät die Ordnung ins Wanken. Mit der männlichen Tatkraft von Lukas, dem Lokomotivführer und der unbekümmerten Fantasie seines jungen Freundes Jim, bestehen die beiden die Herausforderungen des Lebens. Spiel: Michael Kunze im Wechsel mit Wechsel mit Tanja Kunze, Larissa Spengler, Elena Vodolazkina.

Mo. 24. März, 15 Uhr, Kultursaal, Schloss Schrozberg, www.schrozberg.de