Jimmy Carr, 01.07.26

Jimmy Carr zählt zu den bekanntesten Stand-up-Comedians Großbritanniens und ist für seinen schwarzen Humor, seine gnadenlos schnellen Einzeiler und seinen unverwechselbaren Stil weltberühmt. Der preisgekrönte Komiker, Autor und Moderator polarisiert seit Jahren mit pointierten Witzen, die oft bewusst Grenzen austesten. Mit seiner neuen Tour »Laughs Funny« kommt Jimmy Carr nun nach Stuttgart und verspricht einen Abend voller scharfzüngiger Gags, schwarzem Humor und kompromissloser Pointen. Carr selbst beschreibt Witze als Magnete: Sie ziehen Menschen an, können manche aber auch abstoßen. Genau darin liegt der besondere Reiz seiner Show.

Jimmy Carr, Mi. 1. Juli, 19.30 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, d2mberlin.de