Joanna Duda Trio in Göppingen, 10.10.26

Jazztrio? Das Joanna Duda Trio lässt sich nur schwer in Schubladen stecken. Die polnische Pianistin und Komponistin Joanna Duda und ihre beiden Mitmusiker bewegen sich spielerisch zwischen Jazz, Groove, Ambient und Minimal Music. Dabei treffen barocke und romantische Anklänge auf Naturgeräusche und elektronische Sounds. Im intensiven Zusammenspiel verbinden die drei scheinbar gegensätzliche Klangelemente zu einer eigenständigen Musiksprache: zugänglich, überraschend und zugleich voller faszinierender Details. 2025 erschien das Album »Delighted« und der Titel ist Programm: Er steht für die Freude am Experiment, an der Musik und am gemeinsamen Spiel.

Joanna Duda Trio, Sa. 10. Oktober, 20 Uhr, Odeon, Göppingen, www.odeon-goeppingen.de