Jochen Malmsheimer in Mosbach

In dem Programm »Halt mal, Schatz« handelt es sich um die wahrheitsgetreue Schilderung all dessen, was in und um Eltern so los ist, wenn sie Eltern werden, also jeder für sich und auch beide zusammen. Kabarettist ­Jochen Malmsheimer schreibt auf und liest vor, jedoch weit entfernt von trockener Lesung geht die wilde Reise schauspielernd durch das Elternglück. Natürlich steht nicht alles, wie es im Buche steht, geschrieben, aber soviel, dass man sich ein Bild machen kann. Die Eintrittskarten gibt es bei allen VVK Stellen sowie bei Reservix und Eventim. dg

Do. 13. Juni, 20 Uhr, Alte Mälzerei, Mosbach

www.maelzerei.de