Joe Bennick in Waldenburg

Wenn der preisgekrönte Liedermacher Joe Bennick seine Gitarre in die Hand nimmt und mit seiner einzigartigen Stimme anfängt zu singen, erschafft er mit seinen Songs und den vielschichtigen Texten Klangbilder zum Eintauchen und Mitträumen. Mit feinem Gespür und Empathie bietet er heitere und nachdenkliche Worte in handgemachten Songs auf Englisch und Deutsch, die eingängig sind und in denen strahlende Klänge mit energischen Texten und sanfter Poesie mit kraftvollem Sound vereint sind. Dabei findet er seinen eigenen Platz im Singer-Songwriter-Spektrum zwischen Folk-Pop und Acoustic-Indie. Joe Bennick wurde 2021 mit dem Deutschen Singer-Songwriter-Preis der Deutschen Pop-Stiftung ausgezeichnet und ist regelmäßig auf Bühnen in ganz Deutschland zu erleben, wobei er ein stetig wachsendes Publikum mit seiner Kunst fesselt.

Sa. 16. September, 20 Uhr, Gleis 1, Waldenburg, www.gleis1.net