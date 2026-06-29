Joey Calderazzo Trio, 26.07.26

Die internationale Fachpresse bezeichnete Joey Calderazzo als einen der herausragenden Pianisten seiner Generation. Der US-Amerikaner prägt seit Jahrzehnten den modernen Jazz, unter anderem als langjähriger musikalischer Partner von Michael Brecker sowie als Mitglied des Branford Marsalis Quartet. Sein Stil verbindet lyrische Tiefe, technische Virtuosität und kompromisslosen Swing. Im Trio mit Bassist Orlando Le Fleming und Schlagzeuger David Hawkins entsteht ein offener, improvisationsreicher Sound, der von spontanen musikalischen Dialogen lebt. Post-Bop-Energie trifft hier auf melodische Feinheit und große stilistische Freiheit.

Joey Calderazzo Trio, So. 26. Juli, 20.30 Uhr, Sudhaus, Tübingen, sudhaus-tuebingen.de