Joey Kelly in Mosbach (4.9.25)

Ein Mann, unzählige Grenzen – und der feste Wille, sie zu überwinden: Joey Kelly, bekannt als Musiker der legendären „Kelly Family“ und gefürchteter Ausdauersportler in den extremsten Wettkämpfen weltweit, kommt am Donnerstag, 4. September 2025, nach Mosbach-Neckarelz. Im Gepäck hat er seinen inspirierenden Vortrag „No Limits – Wie schaffe ich mein Ziel!?“. Beginn ist um 20:30 Uhr im atmosphärischen Burggraben.

Was mit einer Wette begann, wurde zum Lebensweg: Als Ausgleich zur Musik entwickelte Joey Kelly eine beeindruckende Leidenschaft für Extremsport – mit absoluter Disziplin, Ausdauer und dem Willen, immer wieder neue Herausforderungen zu suchen. Heute zählt er zu den bekanntesten Extremsportlern Deutschlands. In seinem rund 60-minütigen Multimediavortrag, gespickt mit Bildern und Videoclips, berichtet Joey Kelly über seine extremen Erfahrungen, sportlichen Herausforderungen und persönlichen Grenzerfahrungen

Sein Vortrag inspiriert, motiviert und zeigt: Mit der richtigen Einstellung ist (fast) alles möglich. Kelly verrät, wie man sich auf Unvorhersehbares vorbereitet, eigene Grenzen überwindet und mit Leichtigkeit auch schwierige Herausforderungen meistert – sei es im Sport, im Alltag oder im Berufsleben.

Do. 4. September, 20:30 Uhr, Burggraben, Mosbach-Neckarelz