Johannes Floehr

Wenn Super Mario kein Italiener wäre, sondern Deutscher: Hieße er dann »Toller Jochen« oder »Prima Klaus«? Was machen Putzerfische, die im Aquarium immer an der Scheibe herumsaugen, in der freien Natur? Schwimmen die ein Leben lang durch den Ozean auf der ewigen Suche nach einer Fensterscheibe und sterben dann total enttäuscht? Wer sich solche Fragen stellt, der braucht keine Antworten, sondern eine Bühne – und genau deshalb wird Johannes Floehr glänzend unterhalten.

»Ich bin genau mein Humor«, Fr. 10. Februar, 20 Uhr, Festhalle Stebbach, Gemmingen, www. kukukev.de