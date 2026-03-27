Johannes Oerding kommt zurück auf die Bühne, 28.04.26

Johannes Oerding geht wieder auf große Arena-Tournee und macht dabei auch Halt in Stuttgart. Der erfolgreiche deutsche Sänger und Songwriter zählt seit über 20 Jahren zu den festen Größen der Musikszene und überzeugt mit einer außergewöhnlich konstanten Karriere: Alle seine bisherigen Alben wurden mindestens mit Gold ausgezeichnet, viele erreichten sogar Mehrfach-Platin. Nach einer bewusst eingelegten Auszeit kehrt der Künstler nun mit neuer Energie und frischen Eindrücken zurück auf die Bühne. Parallel arbeitet er bereits an einem neuen Album und freut sich auf das Wiedersehen mit seinem Publikum.

Johannes Oerding, Di. 28. April, 19.30 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, musiccircus.de