John Noville & Band, 13.08.26

John Noville steht für karibischen Rhythmus, Soul und mitreißende Bühnenenergie. Der gebürtige Barbadier musizierte bei Jam-Sessions mit Größen wie Mick Jagger und Eric Clapton. Seit den 1980er-Jahren lebt er in Deutschland und machte sich mit Funk, Soul, Reggae und Soca einen Namen. Mit seiner Reggae-Version von »Volare«, im Duett mit Al Bano, erreichte er 1999 Platz eins der österreichischen Charts. Heute ist John Noville eine feste Größe der Stuttgarter Livemusikszene und stand unter anderem mit Sydney Youngblood sowie Musikern der Söhne Mannheims auf der Bühne. Seine Leidenschaft und Ausstrahlung machen jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis.

John Noville & Band, Do. 13. August, 18.30 Uhr, Guntram-Palm-Platz, Fellbach, www.stadtwerke-fellbach.de