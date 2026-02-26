Jonas Greiner, 27.03.26

Jonas Greiner vereint scharfsinnige Alltagsbeobachtungen mit frecher, ironischer Gesellschaftskritik und erfrischendem Humor. Intelligent, überraschend und witzig präsentiert er in seinem dritten Soloprogramm »Auf Augenhöhe« Stand-Up-Comedy und Satire, die kein Thema auslässt. Der 28-Jährige nimmt den Irrsinn des Alltags, die Absurditäten der Zeit und den Wahnsinn der Welt aufs Korn und zeigt, wie wichtig es ist, alles mit Humor zu nehmen. 2019 von Olaf Schubert als »Newcomer des Jahre« ausgezeichnet, ist Jonas Greiner regelmäßig in bekannten Shows zu sehen. Trotz digitaler Erfolge bleibt das Live-Erlebnis unvergleichlich – humorvoll, pointiert und »auf Augenhöhe«.

Jonas Greiner, Fr. 27. März, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com