Jonas Kaufmann, 03.05.26

Ob unsterbliche Oper oder Oratorien, Canzone Napoletana oder Wiener Lieder – Jonas Kaufmann beherrscht die ganze Skala des Tenor-Repertoires und legt dabei höchsten Wert auf Vielseitigkeit und Flexibilität: stimmlich, stilistisch und sprachlich. Das stellt er auch mit seinem neuen Programm unter Beweis. »Magische Töne«, die Arie des Assad aus der Oper »Die Königin von Saba« von Karl Goldmark, gehört zu den Evergreens der Tenöre. Von Enrico Caruso bis Nicolai Gedda hat sich fast jeder große Tenor mit diesem Hit verewigt. Für Jonas Kaufmann wird dieser Titel zum Motto für ein Programm, das berühmten Melodien von Komponisten aus Österreich-Ungarn gewidmet ist.

Jonas Kaufmann, So. 3. Mai, 17 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, www.stuttgartkonzert.de