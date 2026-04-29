Joo Kraus, 09.05.26

Joo Kraus gehört seit vielen Jahren zu den renommiertesten Jazztrompetern im deutschsprachigen Raum. Seine Karriere ist geprägt von jahrzehntelanger internationaler Bühnen- und Studioarbeit, weltweiten Tourneen sowie zahlreichen Auszeichnungen, darunter zwei Grammy-Nominierungenund fünf German Jazz Awards in Gold. Ob mit Omar Sosa, Paula Morelenbaum, Klaus Doldinger, der SWR Big Band oder seinem eigenen Quintett – stets prägt ihn ein unverwechselbarer Ton: warm, kraftvoll und zugleich sensibel, getragen von großer Spielfreude und Aufmerksamkeit für seine Mitmusiker. Der gebürtige Ulmer versteht sich als Musiker, der konsequent Genregrenzen überwindet und Musik frei, intuitiv und emotional gestaltet.

Joo Kraus, Sa. 9. Mai, 21 Uhr, Ballroom, Ellwangen, ellwangen.de