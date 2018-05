Josip "Gonzo" Krolo mit nur 47 Jahren gestorben

× Erweitern Gonzo Gonzo | Foto: Rolf Hartbrich

Seit über dreißig Jahren stand er auf den Bühnen der Region: Josip Krolo, besser bekannt als Gonzo. Am 3. Mai verstarb der aus Künzelsau stammende Musiker und Frontmann der Cover-Band Gonzo'N'Friends mit nur 47 Jahren an einem Herzinfakt.

Nicht nur in Hohenlohe, sondern auch weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus erfreute sich Josip Krolo großer Beliebtheit, etwa wegen eines Auftritts bei »Das Supertalent«, der gelungenen Neuinterpretation bekannter und beliebter Songs oder den vielen Konzerten in der Region, bei denen Gonzo'N'Friends regelmäßig die Clubs und Lokale füllte. Stets bemühte sich Gonzo, für musikalische Abwechslung zu sorgen, in dem er viele Gastmusiker einlud und stets gute Beziehungen zu seinen Kollegen unterhielt. Besonders sein Engagement wird unvergessen bleiben.

Gonzos Publikum und seine Fans werden ihn schmerzlich vermissen.