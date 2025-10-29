Journeye – Deutschlands gefeierte Tribute-Band zur Kultgruppe Journey, 29.11.25

Die deutsche Tribute-Band Journeye begeistert seit Jahren Fans und Veranstalter gleichermaßen. Mit Arno Mendes als charismatischem Frontmann gelingt es der Band, den einzigartigen Sound und die magische Atmosphäre der legendären amerikanischen Rockgruppe Journey originalgetreu auf die Bühne zu bringen. Ob kraftvolle Hymnen wie »Don’t Stop Believin« oder emotionale Balladen – Journeye fesselt das Publikum und überzeugt mit einer Performance, die sowohl musikalisch als auch stimmlich höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit einer treuen Fanbase und immer mehr Menschen, die sich von ihrem Talent und ihrer Leidenschaft mitreißen lassen, ist die Band längst ein fester Bestandteil der Tribute-Szene. Die beeindruckende Bilanz: Journeye spielt regelmäßig vor ausverkauften Häusern – ein Erfolg, der in dieser Musik-Sparte oft als kaum erreichbar gilt. Doch die stetig wachsende Fangemeinde und die Begeisterung von Promotern und Veranstaltern sprechen für sich. Viele Veranstalter buchen die Band ­immer wieder, überzeugt von der außergewöhnlichen Qualität und der Fähigkeit, jedes Event zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Mit ­ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer Hingabe an die Musik von Journey sorgt die Band dafür, dass die legendären Hits weiterleben und jede Show zu einem Highlight für alle Rockfans wird.

Sa. 29. November, Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 20 Uhr, Stauferhalle, Bopfingen, Tickets Eventim , Reservix und an allen Bekannten VVK Stellen, www.events-am-ipf.de