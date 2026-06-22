Jubiläum mit Gänsehautmomenten: Siggi Schwarz begeistert bei der Feier zum 111-jährigen Bestehen von Mercedes-Benz in Sindelfingen

Rund 100.000 Besucher strömten am 13. und 14. Juni zum Werk Sindelfingen, wo Mercedes-Benz das 111-jährige Bestehen des Standorts im Kreis Böblingen feierte. An diesem traditionsreichen Ort, an dem nicht nur Fahrzeuge produziert werden, sondern auch zentrale Forschungs- und Entwicklungsbereiche des Unternehmens angesiedelt sind, wurde das Jubiläum mit einem vielfältigen Programm begangen.

Ein musikalisches Highlight des Wochenendes setzte der Gitarrist Siggi Schwarz, der gemeinsam mit seiner Band an beiden Tagen jeweils knapp zwei Stunden auf der Bühne stand. Mit kraftvollen Arrangements weltbekannter Songs wie „Rock You Like a Hurricane“, „Bohemian Rhapsody“, „Jump“, „Stairway to Heaven“, „Africa“, „Don’t Stop Believin’“, „Hotel California“ und „The Final Countdown“ begeisterte er das Publikum.

Unterstützt wurde Schwarz dabei vom Daimler Sinfonieorchester, das mit 52 Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Matthias Baur für einen eindrucksvollen symphonischen Klangkörper sorgte. Die Verbindung von Rock und Klassik verlieh den Auftritten eine besondere Dynamik und unterstrich die langjährige Zusammenarbeit zwischen Siggi Schwarz und dem Orchester, die seit 2019 bereits in rund zehn großen Konzerten mündete.

× Erweitern Foto: Dieter Schön vom Daimler Sinfonieorchester

Zur Besetzung der Siggi Schwarz Band gehörten Sascha Lien am Gesang, der unter anderem sechs Jahre lang als Sänger im Musical „We Will Rock You“ in Köln auftrat und seinerzeit persönlich von Queen-Gitarrist Brian May ausgewählt wurde, sowie Max Hunt an den Keyboards, Danny O’Steen am Bass und Maxx Hertweck am Schlagzeug. Gemeinsam präsentierten sie eine Show auf einer Bühne der Superlative.

Auch in Zukunft wird Siggi Schwarz seine „Rock meets Classic“-Reihe fortsetzen: Am 9. August 2026 tritt er im Kloster Hirsau in Calw mit den Frankfurter Sinfonikern auf, gefolgt von einem Konzert am 11. September 2026 bei der Landesgartenschau in Ellwangen mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg. Weitere Termine sind der 21. November 2026 in der Walter-Schmid-Halle in Giengen sowie der 10. Dezember 2026 in der Stadthalle Leonberg – jeweils erneut mit den Frankfurter Sinfonikern.