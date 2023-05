Jubiläumskonzert 50 Jahre Hohenlohekreis: „Zusammen gewachsen“

Was wäre der Hohenloher Kultursommer ohne den Hohenlohekreis? Der Landkreis feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Und da freut sich die Kulturstiftung Hohenlohe natürlich, am 13. Mai, das offizielle Jubiläumskonzert ausrichten zu dürfen – und dazu noch in den wunderbaren Räumlichkeiten des Carmen Würth Forums in Gaisbach.

Zu etwas Besonderem werden auch die Musikerinnen und Musiker dieses Konzert machen. Zum einen ist dies das vor kurzem gegründete Euphonia Orchester München: hoch motiviert und voller Energie. Sie werden zunächst ein Werk der heutigen Zeit zum Klingen bringen: das 2001 uraufgeführte „Viatore“ des estnischen Komponisten Peteris Vasks.

Der erinnert in diesem Werk an die Kompositionsweise seines Komponistenkollegen Arvo Pärt, dem es auch gewidmet ist: den Tintinnabuli-Stil. Das hat mit Glöckchenspiel und Dreiklängen zu tun, klingt aber in seiner Kompositionsweise modern. Vasks stellt den Wanderer und den Erdenwandel eines Menschen in den Mittelpunkt des musikalischen Geschehens – und stellt ihn der zeitlosen Ewigkeit Gottes gegenüber.

Das Euphonia Orchester München wird unter der Leitung von Lavard Skou-Larsen das Konzert mit Franz Schuberts fünfter Sinfonie in B-Dur D 485 beschließen, einem Werk, in dem durchaus noch das Vorbild von Mozart durchschimmert, aber bereits auch Schubertsche Kompositionseigenheiten herauszuhören sind.

Zwischen diesen beiden Werken wird eine wahre Rarität erklingen: das Konzert für Klavier, Violine und Orchester in D-Dur KV Anh. 56 von Wolfgang A. Mozart. Davon ist nur ein Teil des ersten Satzes als Fragment überliefert. Philip Wilby nahm sich in den 1980er Jahren dieses Konzertes an und vervollständigte es mit Hilfe der D-Dur-Violinsonate KV 306.

In Gaisbach werden dieses Werk die dem Klassikpublikum in Hohenlohe bereits bestens bekannte, vielfach ausgezeichnete Violinvirtuosin und Orchestermitbegründerin Rebekka Hartmann und der Pianist Julian Riem zusammen mit dem Euphonia Orchester München spielen. Riem stammt wie Hartmann aus München und studierte unter anderem bei Michel Béroff und Rudolf Buchbinder.

Der Münchner Designer Paul Putzar wird die Klänge durch die Real-Time-Rendering-Technik auf einer Leinwand visualisieren. Konzertbeginn ist um 17 Uhr.

Karten und weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle in Künzelsau, Tel 07940/18-348, ggf. an der Abendkasse oder auch im Internet: Platzgenau buchen unter www.hohenloher-kultursommer.de oder www.reservix.de