Judith Hill, 24.04.26

Internationale Bekanntheit erlangte Judith Hill 2009, als sie bei der Trauerfeier für Michael Jackson »Heal The World« sang und mit ihrer Soulstimme ein Milliardenpublikum berührte. Zuvor stand sie bereits als Backgroundsängerin für Stars wie Anastacia, Robbie Williams und George Benson auf der Bühne. Für ihre Mitwirkung im Oscar-prämierten Dokumentarfilm »20 Feet from Stardom« wurde sie mit einem Grammy ausgezeichnet. Hill entstammt einer musikalischen Familie: Ihre japanische Mutter ist Pianistin, ihr afroamerikanischer Vater Bassist – beide Teil ihrer Band. Gemeinsam prägen sie einen kraftvollen Sound zwischen Psychedelic-Funk, Soul, Blues, Gospel und R&B.

Judith Hill, Fr. 24. April, 20 Uhr, Odeon, Göppingen, www.odeon-goeppingen.de