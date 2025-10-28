Jürgen von der Lippe in Sinsheim, 1.11.25

Jürgen von der Lippe ist seit Jahrzehnten als erfolgreicher Meister humoristischer Feinarbeit und Moderator auf Bühnen und im Fernsehen unterwegs. Wie bei allen vorherigen 15 Büchern werden die Fans ihren Spaß haben und die Nichtfans die zahlreichen sprachlichen Finessen, interessanten Fakten, geistreichen Apercus übersehen, ob absichtlich oder aufgrund kognitiver Schwäche, und sich über die genitalreferentiellen Stellen entrüsten. Dazu bemerkte schon Goethe: Ein jeder hört nur das, was er versteht.

Sa. 1. November, 20 Uhr, Dr.-Sieber-Halle, Sinsheim, www.roth-friends.de