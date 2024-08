Juli feiert große Jubiläumsparty am 14. September in Stuttgart

Mit ihrer 2004 veröffentlichten Debüt-Single »Perfekte Welle« enterten Juli die deutschen Singlecharts und konnten ein wenig später ihre erste goldene Schallplatte in Empfang nehmen. Ein beachtlicher Einstiegserfolg, an den die Formation mit mehr als 1,5 Millionen verkauften Einheiten ihrer mit Gold und Platin ausgezeichneten Alben anknüpfte —und momentan fast eine Million monatliche Spotify-Hörer begeistert. Obwohl mittlerweile fast zwei Jahrzehnte seit der Veröffentlichung ihrer ersten Single vergangen sind, lassen sich Juli-Songs immer noch sofort an den ersten gespielten Noten erkennen. Geblieben sind die euphorische Bittersweetness, die vertraute Nostalgie-Verliebtheit und die unerschöpfliche Energie, mit der Sängerin Eva Briegel, die Gitarristen Simon Triebel und Jonas Pfetzing, Bassist Andreas Herde sowie Drummer Marcel Römer ihr Publikum mitreißen.

Juli, Sa. 14. September, 20 Uhr, Im Wizemann, Stuttgart,

www.musiccircus.de